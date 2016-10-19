 Advocaat konuşuyor – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Advocaat konuşuyor

    Advocaat konuşuyor
    F.Bahçe'nin Manchester maçındaki medya programı belli oldu. Teknik direktör Advocaat, bugün saat 20.00'de 'nda F.Bahçeli bir futbolcunun da katılacağı basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli takım da saat 20.30'da aynı statta son antrenmanını gerçekleştirecek.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
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