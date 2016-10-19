Ada basını ‘Gider’ yazıyor

İngiliz basını, Fenerbahçe ile kötü günler geçiren Dick Advocaat için Manchester United maçının kritik önemde olduğunu yazdır. Çıkan haberlerde, Hollandalı teknik direktörün istim üzerinde olduğu vurgulanıyor. En iddialı yorumu ise Skysports yaptı. Sarı-lacivertli takımın yarın M.United'a kaybetmesi durumunda, Advocaat'ın koltuğunda rahatça oturmasının çok zor olacağı vurgulandı.