 Ada basını ‘Gider’ yazıyor – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Ada basını ‘Gider’ yazıyor

    Ada basını ‘Gider’ yazıyor
    İngiliz basını, Fenerbahçe ile kötü günler geçiren Dick Advocaat için Manchester United maçının kritik önemde olduğunu yazdır. Çıkan haberlerde, Hollandalı teknik direktörün istim üzerinde olduğu vurgulanıyor. En iddialı yorumu ise Skysports yaptı. Sarı-lacivertli takımın yarın M.United'a kaybetmesi durumunda, Advocaat'ın koltuğunda rahatça oturmasının çok zor olacağı vurgulandı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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