 Yıldırım’a şok tepki – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Yıldırım’a şok tepki

    Yıldırım’a şok tepki

    'nin eski idari menajeri Volkan Ballı, Aytemiz beraberliği sonrasında başkan 'ı hedef aldı.

    Ballı, instagram hesabından Yıldırım'ın 18 Nisan günü yaptığı, "Şampiyon olmasanız ne olur? Çok mu önemli şampiyonluk" sözlerinin ve "Aziz Yıldırım Hegomanyası" yazısının yer aldığı bir görseli "Yorumsuz" ifadesiyle takipçileri ile paylaştı.

    'EGO'YA DİKKAT!
    Volkan Ballı'nın, "HEGOMONYA" sözcüğünün içindeki "EGO"yu kırmızı ile göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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