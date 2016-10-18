Yıldırım’a şok tepki

Ballı, instagram hesabından Yıldırım'ıngünü yaptığı,sözlerinin ve "yazısının yer aldığı bir görseliifadesiyle takipçileri ile paylaştı.Volkan Ballı'nın, "HEGOMONYA" sözcüğünün içindeki "EGO"yu kırmızı ile göstermesi dikkatlerden kaçmadı.