 Yıldırım Advocaat’ı uyardı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Yıldırım Advocaat’ı uyardı

    Yıldırım Advocaat’ı uyardı
    Dick Advocaat'ın maçı sonrası "Kulübümüz daha iyisi bulabilirse yarın getirebilir" şeklindeki açıklamalarından rahatsız olan başkan 'ın, dün kulüp binasında Hollandalı çalıştırıcı ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yıldırım'ın Advocaat'tan böyle her yere çekilebilecek sözlerden uzak durmasını söylediği, bu gibi ifadelerin takıma zarar verdiğini kaydettiği belirtildi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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