 Seçim kurtarır – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Seçim kurtarır

    Seçim kurtarır

    Esas yapılması gereken şey, olağanüstü seçim kararı almak olmalıdır. Yıldırım’ın aday olmadığı, kimseyi işaret etmediği bir kongre… Temiz, yıpranmamış, heyecanlı bir yönetim ’yi güzel günlerine döndürebilir.

    belki de tarihinin en kötü yönetildiği dönemi yaşıyor. Taraftarlar maça gelmiyor, Fenerium'larda ürün satışları yarı yarıya düşmüş. Herkesle kavgalı olma hali, Fenerbahçe kulübünü inanılmaz derecede sevimsizleştirdi. Eskiden ateşli Aziz Yıldırım taraftarı olanlar bile artık başkanın uygulamalarını eleştirmeye başladı. Alınan başarısız sonuçlar sürekli teknik direktör ve futbolculara bağlanıyor. Allah aşkına bu teknik direktörü takımın başına kim getirdi, bu futbolcu grubunu kim transfer etti? Algı operasyonu yaparak "günah keçisi" bulma dönemleri sona erdi artık! yönetimi artık algı operasyonu dahi yapamıyor.

    ESKİDEN BÖYLE MİYDİ?
    Yıldırım ve yönetiminin, Dick Advocaat'ın sözleşmesine, "Milli takım arasında ülkesine gidebilir" maddesini koydurması büyük bir acizlik göstergesidir. Eskiden Yıldırım'a böyle bir istekle gelmek mümkün müydü? Hemen masadan kalkar, pazarlığı bitirirdi. Hey gidi günler hey… Zaman zaman "Yıldırım, Samandıra'ya gitmeli; futbolcularla daha yakından ilgilenmeli" diye yazıyorum. Ama artık meşhur 'Azizsilin' de kar etmiyor kimseye! Etkisini yitirdi ya da süresi geçti! Başkan iyi adamdır, hoş adamdır, iyi Fenerbahçeli'dir… Ama kesinlikle Fenerbahçe tarihinin en başarılı başkanı değildir. Yaptığı hizmetlerin, yaşadığı şampiyonlukların unutulmasını istemiyorsa, artık fren yapması gerek. Sokakta beni gören, "Ağabey, başkan ne zaman bırakacak?" diye soruyor. Artık yeni yüzler istiyorlar, yeni heyecanlar…

    SADECE GÜNÜ KURTARIR
    Fenerbahçe 'yi çok sevdiğini biliyorum başkan. Ama artık senin sevgin bu ilişkiye zarar vermeye başladı. Suçu başka yerlerde aramaktan vazgeç artık… Bütün hocalar, transfer ettiğin bütün futbolcular suçlu olamaz! Fenerba hçe 'nin şampiyonluğa hiç bu kadar erken havlu attığını gördünüz mü? Ligin henüz 7. haftası geride kalmış, kimsenin şampiyonluğa inancı yok. Teknik direktör değişikliği ya da bazı oyuncularla yolları ayırma gibi hamleler sadece günü kurtarır. Ya da Yıldırım ve yönetimini!

    KOLTUK MU, F.BAHÇE Mİ?
    Ama esas yapılması gereken şey önümüzdeki günlerde olağanüstü seçim kararı almak olmalıdır. Yıldırım'ın aday olmadığı, kimseyi işaret etmediği bir kongre… Temiz, yıpranmamış, heyecanlı bir yönetim Fenerbahçe'yi yeniden o eski güzel günlerine döndürebilir. Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu kaybetmiş olabilir ama yeni yönetimle en azından geleceğe umutla bakar. Koltuk sevdası, Fenerbahçe sevdasının önüne geçmesin başkan. Lütfen!


    HABER ANALİZ / EMRE BOL
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seçim kurtarır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle