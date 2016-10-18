Seçim kurtarır
Esas yapılması gereken şey, olağanüstü seçim kararı almak olmalıdır. Yıldırım’ın aday olmadığı, kimseyi işaret etmediği bir kongre… Temiz, yıpranmamış, heyecanlı bir yönetim Fenerbahçe’yi güzel günlerine döndürebilir.
ESKİDEN BÖYLE MİYDİ?
Yıldırım ve yönetiminin, Dick Advocaat'ın sözleşmesine, "Milli takım arasında ülkesine gidebilir" maddesini koydurması büyük bir acizlik göstergesidir. Eskiden Yıldırım'a böyle bir istekle gelmek mümkün müydü? Hemen masadan kalkar, pazarlığı bitirirdi. Hey gidi günler hey… Zaman zaman "Yıldırım, Samandıra'ya gitmeli; futbolcularla daha yakından ilgilenmeli" diye yazıyorum. Ama artık meşhur 'Azizsilin' de kar etmiyor kimseye! Etkisini yitirdi ya da süresi geçti! Başkan iyi adamdır, hoş adamdır, iyi Fenerbahçeli'dir… Ama kesinlikle Fenerbahçe tarihinin en başarılı başkanı değildir. Yaptığı hizmetlerin, yaşadığı şampiyonlukların unutulmasını istemiyorsa, artık fren yapması gerek. Sokakta beni gören, "Ağabey, başkan ne zaman bırakacak?" diye soruyor. Artık yeni yüzler istiyorlar, yeni heyecanlar…
SADECE GÜNÜ KURTARIR
Fenerbahçe 'yi çok sevdiğini biliyorum başkan. Ama artık senin sevgin bu ilişkiye zarar vermeye başladı. Suçu başka yerlerde aramaktan vazgeç artık… Bütün hocalar, transfer ettiğin bütün futbolcular suçlu olamaz! Fenerba hçe 'nin şampiyonluğa hiç bu kadar erken havlu attığını gördünüz mü? Ligin henüz 7. haftası geride kalmış, kimsenin şampiyonluğa inancı yok. Teknik direktör değişikliği ya da bazı oyuncularla yolları ayırma gibi hamleler sadece günü kurtarır. Ya da Yıldırım ve yönetimini!
KOLTUK MU, F.BAHÇE Mİ?
Ama esas yapılması gereken şey önümüzdeki günlerde olağanüstü seçim kararı almak olmalıdır. Yıldırım'ın aday olmadığı, kimseyi işaret etmediği bir kongre… Temiz, yıpranmamış, heyecanlı bir yönetim Fenerbahçe'yi yeniden o eski güzel günlerine döndürebilir. Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu kaybetmiş olabilir ama yeni yönetimle en azından geleceğe umutla bakar. Koltuk sevdası, Fenerbahçe sevdasının önüne geçmesin başkan. Lütfen!
HABER ANALİZ / EMRE BOL
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:55
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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