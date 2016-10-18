Rakipler geriden gelip seni geçti!
Selim Soydan: Yıldırım kongre sözünü tutar ama yüzde 100 yeniden aday olur. Seçilemezse çok sert muhalefet yapar.
ADVOCAAT'I GETİRMEZDİM
Soydan, takımın başına Advocaat'ı getirmenin hata olduğunu da belirtip şöyle dedi: "Hoca Alanya maçından sonra resmen F.Bahçe'yi tehdit ediyor. 'Giderim' diyor. Aldığın parayı ver, git. Gider mi? Ben, Advocaat'ı getirmezdim. Bu adama çok para verdin. Emekli ikramiyesi verdin. Her maçın ardından 'Takımı ben kurmadım' diyor. O zaman gelmeseydin kardeşim!"
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:50
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
Rakipler geriden gelip seni geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.