 Rakipler geriden gelip seni geçti! – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Rakipler geriden gelip seni geçti!

    Rakipler geriden gelip seni geçti!

    Selim Soydan: Yıldırım kongre sözünü tutar ama yüzde 100 yeniden aday olur. Seçilemezse çok sert muhalefet yapar.

    F.Bahçe eski yöneticisi Selim Soydan, kulübün durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Soydan, "Aziz Yıldırım Advocaat'ı gönderirse, 'Ben bu işten anlamıyorum, bunun sebebi benim' demektir. Yıldırım, kongre sözünün %50 sini tutar. Kongrede de %100 aday olur. Ali Koç aday olmazsa, Sadettin Saran var. Yıldırım ile 18 yıl geçti, rakiplerine bak. Hepsi senin gerindeydi seni geçti. Yıldırım, seçimi kazanamazsa çok sert muhalefet yapar" ifadelerini kullandı.

    ADVOCAAT'I GETİRMEZDİM
    Soydan, takımın başına Advocaat'ı getirmenin hata olduğunu da belirtip şöyle dedi: "Hoca Alanya maçından sonra resmen F.Bahçe'yi tehdit ediyor. 'Giderim' diyor. Aldığın parayı ver, git. Gider mi? Ben, Advocaat'ı getirmezdim. Bu adama çok para verdin. Emekli ikramiyesi verdin. Her maçın ardından 'Takımı ben kurmadım' diyor. O zaman gelmeseydin kardeşim!"
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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