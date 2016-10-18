Pereira kovmuş

Alanya maçında golü atan Candeias, Pereira'nın eski öğrencisi çıktı. Pereira'nın, 28 yaşındaki futbolcuyu Porto alt yapısındayken beğenmeyip sözleşmesi feshettirdiği öğrenildi. Daha sonra Nacional'a transfer olan Candeias, oradan da Benfica'ya gitmişti.