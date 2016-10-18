 Pereira kovmuş – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Pereira kovmuş

    Pereira kovmuş
    Alanya maçında golü atan Candeias, Pereira'nın eski öğrencisi çıktı. Pereira'nın, 28 yaşındaki futbolcuyu Porto alt yapısındayken beğenmeyip sözleşmesi feshettirdiği öğrenildi. Daha sonra Nacional'a transfer olan Candeias, oradan da Benfica'ya gitmişti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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