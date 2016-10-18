 Masada fırtına – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Masada fırtına

    Masada fırtına
    F.Bahçe, masa tenisine yine başarılı sonuçlar aldı. Yıldız Kızlar kategorisinde İlayda Yılmaz ile birincilik, Genç Kızlar'da Ece Altundere, İlayda Yılmaz ve Sedanur Kaçar ilk 3. sırayı alan sarı-lacivertli kulüp, Yıldız Erkekler'de de Bartu Çakır 3.'lük elde etti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
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