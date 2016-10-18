Masada fırtına

F.Bahçe, masa tenisine yine başarılı sonuçlar aldı. Yıldız Kızlar kategorisinde İlayda Yılmaz ile birincilik, Genç Kızlar'da Ece Altundere, İlayda Yılmaz ve Sedanur Kaçar ilk 3. sırayı alan sarı-lacivertli kulüp, Yıldız Erkekler'de de Bartu Çakır 3.'lük elde etti.