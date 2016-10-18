 ManU maçı Bastien’in – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    ManU maçı Bastien’in

    ManU maçı Bastien’in
    , 'nin, Manchester ile deplasmanda oynayacağı maça Fransız hakem Benoit Bastien'i atadı. Bu sezon Fransa Ligi'nde 6 maçta görev alan Bastien'in yönettiği karşılaşmanın 4'ünü ev sahibi, 1'ini misafir takım kazandı; 1 maç berabere bitti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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