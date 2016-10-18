 Manchester United maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Manchester United maçı hazırlıkları sürdü

    Manchester United maçı hazırlıkları sürdü

    Avrupa Ligi A Grubu 3. maçında 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

    Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı ile asbaşkanlardan Önder Fırat'ın da izlediği ifade edildi.

    Manchester United maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan , yarın özel uçakla Manchester'a hareket edecek.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
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