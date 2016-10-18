Manchester United maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile asbaşkanlardan Önder Fırat'ın da izlediği ifade edildi.

Manchester United maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, yarın özel uçakla Manchester'a hareket edecek.