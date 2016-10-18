Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. maçında 20 Ekim Perşembe günü deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile asbaşkanlardan Önder Fırat'ın da izlediği ifade edildi.
Manchester United maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, yarın özel uçakla Manchester'a hareket edecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:38
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
Manchester United maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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