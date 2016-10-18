 Kupada dev kapışma – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Kupada dev kapışma

    Kupada dev kapışma

    F.Bahçe ve Hatay BB Kadın Basketbol Takımları Cumhurbaşkanlığı Kupası için bugün sahaya çıkıyor.

    ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımlarının Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi, bugün Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Geçen sezonun Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor'u karşı karşıya getirecek maç saat 19.00'da başlayacak. Her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programının müsait olması durumunda maça geleceği kaybedildi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
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