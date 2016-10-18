 Kırılma anı; Pot’un işareti – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Kırılma anı; Pot’un işareti

    Kırılma anı; Pot’un işareti
    - maçının kırılma anı hafta boyunca takımla beraber çalışan antrenör Cor Pot'un, Dick Advocaat'a, "Oyuncu değiştirelim" dediği 57. dakika oldu. Pot, Miroslav Stoch'u göstererek, eliyle "Değiştirelim" anlamına gelen hareketi yaptı. Advocaat ise saatini göstererek, "Bekleyelim" dedi. Pot, o işareti yaptıktan sadece 2 dakika sonra golü yedi. Dick Advocaat ise 5 dakika sonra Emenike'yi çıkarıp, Aatıf'ı oyuna dahil etti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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