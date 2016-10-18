 Hoca duymasın Emenike – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Hoca duymasın Emenike

    Hoca duymasın Emenike

    Sosyal medyadan “12 maçta 6 gol hiçbir şey” yazarak Dick Advocaat’ı hedef aldı.

    Alanya maçında oyundan alındıktan sonra yerine giren kankası Aatıf'ın elini bile sıkmadan kenara gelen, ardından soyunma orasına giderek herkesten önce stadı terk eden Emenike, instagram hesabından üstü kapalı olarak Advocaat'ı hedef aldı. "12 maçta 6 gol hiçbir şey. Her zaman elimden geleni yapmaya devem edeceğim. Yorum yok" yazan Nijeryalı forvet oyuncusu, bu paylaşımını daha sonra sildi.

    Emenike dün de "İnsanlar sadece konuşuyor. Ben gerçek bir adamım" mesajı atarken, ardından 'a attığı golün videosunu paylaştı; altına da "Sıra sende Manchester United" notu düştü.

    UMRUMDA DEĞİL
    Advocaat, kendisine tavır koyup kenara giden Emenike için maç sonunda, "Umrumda bile değil" demişti.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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