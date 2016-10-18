 Hazırlıklar başladı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Hazırlıklar başladı

    Hazırlıklar başladı
    F.Bahçe, Avrupa Ligi 3. haftasında deplasmanda Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. sınavının on birinde başlayanların rejenerasyon idmanı yaptığı antrenmanda diğer oyuncular pas ve çift kale maç oynadı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
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