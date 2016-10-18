 Goller orta sahadan – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Goller orta sahadan

    Goller orta sahadan
    Ligde 12 gol atan F.Bahçe'de skora en çok orta saha oyuncuları katkı yaptı. Emenike'nin 2, Persie ve Sow'un 1'er gol attığı sarı-lacivertli takımda Ozan ve Josef 2'şer Alper ile Topal da 1'er kez gol sevinci yaşayıp forvetleri toplamda sayıda (6-4) geride bıraktılar.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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