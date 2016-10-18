Goller orta sahadan

Ligde 12 gol atan F.Bahçe'de skora en çok orta saha oyuncuları katkı yaptı. Emenike'nin 2, Persie ve Sow'un 1'er gol attığı sarı-lacivertli takımda Ozan ve Josef 2'şer Alper ile Topal da 1'er kez gol sevinci yaşayıp forvetleri toplamda sayıda (6-4) geride bıraktılar.