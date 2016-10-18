 ‘Formayı istiyorum’ – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    ‘Formayı istiyorum’

    ‘Formayı istiyorum’
    maçıyla bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de şans bulan Robin van Persie, perşembe günü eski takımı Manchester United'a karşı oynamak için de can atıyor. Hollandalı futbolcunun Advocaat'a, "Kendimi bu maça özel olarak hazırlıyorum" diyerek forma istediği öğrenildi. Sakatlığı süren Ozan Tufan'ın yanı sıra dünkü idmana çıkmayan Lens ve Moussa Sow'un da Old Trafford'da sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
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