 Fener'den siftah – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fener'den siftah

    Fener'den siftah

    , Ülker Arena’da konuk ettiği ’u yenerek Toto Basketbol Süper Ligi’nde bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

    Toto Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezonki ilk galibiyetini karşısında elde etti: 76-62. Euroleague'de Brose Basket'i yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Ülker Arena'da konuk ettiği rakibini rahat geçti. İlk çeyreği 21-9 gibi önde tamamlayan Kanarya, ikinci çeyrekte de farkı açmaya devam etti ve devreyi 40-24 önde bitirdi.

    İKİNCİ YARI RÖLANTİYE ALDI
    16 sayılık farkı yakaladıktan sonra oyunu rölantiye alan sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta İstanbul Büyükşehir Belediye'nin farkı 1 sayı düşürmesine izin verdi: 57-42. Son çeyrekte de başa baş bir oyun oldu ve karşılaşma 76-62 F.Bahçe'nin üstünlüğüyle bitti. 15 sayı ile oynayan Antiç, maçın en skoreri oldu
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener'den siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle