 Fener, bu istatistikle şampiyon olamıyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Fener, bu istatistikle şampiyon olamıyor

    Fener, bu istatistikle şampiyon olamıyor
    Ligde 7 haftalık bölümü 2 galibiyetle geride bırakan , son 26 sezonda ilk 7 maçlık periyotlarda en az galibiyet sayısına ulaştı. Dick Advocaat, 1990-91 sezonunda takımda görev yapan vatandaşı Guus Hiddink'in kötü performansını tekrarladı. , 1965-66 ve 1986-87 sezonlarında da ilk 7 haftayı ikişer galibiyetle geçmişti. Kanarya, 1965-66 sezonunda 4. olurken, 1986-87 ve 1990-91 sezonlarını 5. sırada bitirdi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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