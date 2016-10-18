Bunu yapan düşmandır!
Kontratında “Milli aralarda ülkesine gidebilir” maddesi bulunan Advocaat, bunu basına sızdıran kişiyi arıyor. Bulunca soracakmış: Düşman mısın? F.Bahçe’nin başarısızlığını mı istiyorsun?
YÖNETİM KÖSTEBEĞİ ARIYOR
Bu sözler Fenerbahçe yönetiminde büyük rahatsızlığa yol açarken, Dick Advocaat'ın, sözleşmesinde yazılı olan "Milli aralarda ülkesine gidebilir" maddesinin basına sızdırılmasından büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Bunu yapanı adeta "düşman" ilan eden 69 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılarına dert yandığı belirtilirken, "O köstebeği bulunca, 'Sen bizim düşmanımız mısın? Fenerbahçe'nin başarısızlığını mı istiyorsun?' diye soracağım" dediği ifade edildi. Yönetimin de şimdi bu köstebeği aradığı vurgulandı.
DİCK ADVOCAAT'IN AÇIKLAMALARI KİEFT'İN BU SÖZLERİNİ HATIRLATTI: KOVULMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR'
Dick Advocaat'ın Alanyaspor maçından sonra yaptığı, "Beni yarın gönderebilirler" şeklindeki iması, akıllara Hollandalı eski futbolcu Wim Kieft'in yaklaşık 1 ay önce söylediği sözleri hatırlattı. Kieft o tarihte aynen şu ifadeleri kullanmıştı: "Advocaat kovulmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Zaten eşi İstanbul'a gitmeyi hiç istememişti. Ama 1 milyon 800 bin euro, emekli ve para düşkünü bir insanın asla hayır diyemeyeceği bir rakamdı. Advocaat'ı tanıyorsam eğer, kovulmayı ve evinde yattığı yerden 1.8 milyon euro'yu banka hesabında görmenin hayalini kuruyordur."
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:58
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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