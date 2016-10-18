 Bunu yapan düşmandır! – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Bunu yapan düşmandır!

    Bunu yapan düşmandır!

    Kontratında “Milli aralarda ülkesine gidebilir” maddesi bulunan Advocaat, bunu basına sızdıran kişiyi arıyor. Bulunca soracakmış: Düşman mısın? F.Bahçe’nin başarısızlığını mı istiyorsun?

    , Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşırken, maçtan sonra en çok konuşulan konu, teknik direktör Advocaat'ın milli maç arasındaki 1 haftayı ülkesi Hollanda'da geçirmesiydi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, basın toplantısında bunun hatırlatılması üzerine, "Aralarda Hollanda'ya gitmeye devam edeceğim. Kontratımda yazılı olmasa gitme izni vermezlerdi. Kulübümüz daha iyisini bulabilirse, hemen yarın onunla devam edebilirler" demişti.

    YÖNETİM KÖSTEBEĞİ ARIYOR
    Bu sözler yönetiminde büyük rahatsızlığa yol açarken, Dick Advocaat'ın, sözleşmesinde yazılı olan "Milli aralarda ülkesine gidebilir" maddesinin basına sızdırılmasından büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Bunu yapanı adeta "düşman" ilan eden 69 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılarına dert yandığı belirtilirken, "O köstebeği bulunca, 'Sen bizim düşmanımız mısın? Fenerbahçe'nin başarısızlığını mı istiyorsun?' diye soracağım" dediği ifade edildi. Yönetimin de şimdi bu köstebeği aradığı vurgulandı.

    DİCK ADVOCAAT'IN AÇIKLAMALARI KİEFT'İN BU SÖZLERİNİ HATIRLATTI: KOVULMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR'
    Dick Advocaat'ın maçından sonra yaptığı, "Beni yarın gönderebilirler" şeklindeki iması, akıllara Hollandalı eski futbolcu Wim Kieft'in yaklaşık 1 ay önce söylediği sözleri hatırlattı. Kieft o tarihte aynen şu ifadeleri kullanmıştı: "Advocaat kovulmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Zaten eşi İstanbul'a gitmeyi hiç istememişti. Ama 1 milyon 800 bin euro, emekli ve para düşkünü bir insanın asla hayır diyemeyeceği bir rakamdı. Advocaat'ı tanıyorsam eğer, kovulmayı ve evinde yattığı yerden 1.8 milyon euro'yu banka hesabında görmenin hayalini kuruyordur."
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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