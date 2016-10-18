 Birlik yok – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Birlik yok

    Birlik yok

    Bu sözler F.Bahçeli bir yetkiliye ait: Herkes birbirini suçluyor. Türk oyuncular, yabancıların aidiyet duygusundan yoksun olduğunu söylüyor. Yabancılar ise Türkleri yeterince profesyonel bulmuyor.

    F.Bahçe'de işler bir türlü iyi gitmiyor. Ligde henüz 7 hafta geride kalmasına rağmen zirveyle puan farkı 8... Şampiyonluk umutları her hafta biraz daha azalıyor. Bunu transferde yapılan yanlışlara bağlayanların sayısı çoğunlukta. Pereira'nın kötü mirasının etkisinin büyük olduğunu savunanların sayısı da az değil. "Advocaat'ın Türk futbolunu iyi tanımaması" da otoritelerce altı çizilecek bir neden olarak gösteriliyor.
    Samandıra'yı yakından gözlemleyen Fenerbahçeli bir yetkili ise işin değişik bir boyutuna işaret ediyor. Yetkili, takımda yerli futbolcularla yabancıların yeterince birlik içinde hareket edemediklerini, "ayrı kafada" olduklarını savunuyor. İşte o gözlemler:

    ARKADAŞLIK YOK
    "Yerli oyuncular, yabancıların 'nin büyüklüğünü iyi kavrayamadığını, aidiyet duygusundan mahrum olduklarını düşünüyor. Puan kayıplarının bazı yabancı oyuncular için hiçbir önem taşımadığını, bu oyuncuların kendi dünyalarında olduğunu ifade ediyorlar. Yabancılar ise Türk futbolcuları yeterince profesyonel olmamakla suçluyor. Arkadaşlık bazıları arasında çok alt seviyede. Takımda birlik duygusu yok. Diyalog çok az, kimse sorunları tartışmıyor. Asıl büyük sorun bu."


    Emre BOL
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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