 Aragones’le aynı puanda – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Aragones’le aynı puanda

    Aragones’le aynı puanda
    , ligin ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 9 puan toplarken, ezeli rakipleri ve 'ın 8 puan arkasında kaldı. Bu tablo, son 10 sezonun en kötü iki performansından biri oldu. Christoph Daum'dan 12 puan fark yiyen Advocaat, F.Bahçe'ye 2000'lerin en kötü sezonlarından birini yaşatan Luis Aragones'le ise aynı puanda kaldı. İşte o tablo:

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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