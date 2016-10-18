 Advocaat’ın yerine; İgor Tudor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Advocaat’ın yerine; İgor Tudor

    Advocaat’ın yerine; İgor Tudor

    Hollandalı çalıştırıcının “Benden daha iyisini bulurlarsa getirebilirler” demesi ’de rahatsızlığa neden oldu. Hırvatistan kaynaklı haberlere göre ise Kardemir Karabük'ün başarılı hocası İgor Tudor, sarı-lacivertli kulübün radarına girdi.

    'de kötü gidişe son verecek çözüm arayışları sürerken Advocaat'ın "Kulübüm benden daha iyisini bulursa getirebilir" diye adeta rest çekmesi muhtemel bir teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi. Hollandalı çalıştırıcının 1-1 biten Alanya maçı sonrası söylediği bu sözler yönetimde rahatsızlığa neden olurken, Hırvatistan'dan çok konuşulacak sürpriz bir iddia geldi. İddiaya göre, Kardemir Karabük'ün Hırvat hocası İgor Tudor 'nin hedefinde.

    LİSTENİN 1 NUMARASI TUDOR
    Bu haber gerek Fenerbahçe, gerekse Karabük cephesi tarafından şimdilik doğrulanmasa da kapalı kapılar ardında "Fenerbahçe, Tudor'u yakın takibe aldı. Dick Advocaat ile yollar ayrılırsa, takımın başına onu getirmek için düğmeye basılacak" diye konuşuluyor. 38 yaşındaki Tudor, Karabük'te 7 haftada 12 puan toplarken oynattığı etkili futbolun yanı sıra hırslı kişiliğiyle de kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Hırvat teknik adam, Karabük'ten önce PAOK ve Hajduk Split'i çalıştırdı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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