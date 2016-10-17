 Yine diş geçiremedi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yine diş geçiremedi

    Yine diş geçiremedi

    Milli maç arasında bir hafta boyunca ülkesinde dişini tedavi ettiren Dick Advocaat ligde 3. kez berabere kaldı. Kadıköy'de Mehmet Topal'la öne geçen Kanarya, Candeias'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Zirvedeki üç takımın 8 puan gerisine düşen F.Bahçe ağır yara alırken, "Yönetim istifa" sesleri stadı inletti.

    Ligdeki son maçında Osmanlı deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Fenerbahçe dün de kendi sahasında Aytemiz Alanya ile 1-1 berabere kalarak yarışta bir darbe daha yedi. Sarı-lacivertli ekip 36'da Mehmet Topal'ın kişisel çabasıyla attığı golle 1-0 öne geçti. F.Bahçe ikinci golü bir türlü atamazken, 59'da taraftarın korktuğu başına geldi ve konuk takım Candeias'la eşitliği sağladı.

    Golden sonra F.Bahçe'de adeta "panik atak" başladı. 86'da Aytemiz Alanya'da Sackey ikinci sarıdan kırmızı kart görse de F.Bahçe'nin şuursuz atakları 10 kişilik rakibine gol atmaya yetmedi ve maç 1-1 sona erdi. Oynanan etkisiz , perşembe günkü Manchester United maçı için endişeleri artırırken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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