 U21 takımı 4-0 galip – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    U21 takımı 4-0 galip

    U21 takımı 4-0 galip
    U21 Takımı, U21 Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Aytemiz 'u 4-0 mağlup etti. Dereağzı Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerini Caner Koca (P), Erdi Can, Ahmethan Köse ve Batuhan Abdikoğlu kaydetti. Sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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