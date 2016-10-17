U21 takımı 4-0 galip
Fenerbahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Dereağzı Tesisleri'nde oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerini Caner Koca (P), Erdi Can, Ahmethan Köse ve Batuhan Abdikoğlu kaydetti. Sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
U21 takımı 4-0 galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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