U19’lar Sarıyer’i 5’ledi
U19 Gelişim Ligi 6'ncı hafta maçında Sarıyer ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe U19 Takımı, mücadeleyi 5-0 kazandı. Goller Yusuf (3), Ahmet ve Burak'tan geldi. İki takımın U17'lerinin Dereağzı'ndaki mücadelesi 0-0 berabere biterken, U16'larda ise gülen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
U19’lar Sarıyer’i 5’ledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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