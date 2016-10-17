 U19’lar Sarıyer’i 5’ledi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    U19’lar Sarıyer’i 5’ledi

    U19’lar Sarıyer’i 5’ledi
    U19 Gelişim Ligi 6'ncı hafta maçında Sarıyer ile deplasmanda karşılaşan U19 Takımı, mücadeleyi 5-0 kazandı. Goller Yusuf (3), Ahmet ve Burak'tan geldi. İki takımın U17'lerinin Dereağzı'ndaki mücadelesi 0-0 berabere biterken, U16'larda ise gülen taraf 2-1'lik skorla oldu.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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