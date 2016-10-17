 Serik’te dev proje – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Serik’te dev proje

    Serik’te dev proje
    F.Bahçe, 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Antalya Serik'te 107 dönümlük arsa satın aldı. Belek Tesisleri Projesi'nin hayata geçirileceği alanda çim saha, havuz, eğlence-konaklama alanları ile , basketbol, tenis sahaları bulunacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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