Serik’te dev proje
F.Bahçe, 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Antalya Serik'te 107 dönümlük arsa satın aldı. Belek Tesisleri Projesi'nin hayata geçirileceği alanda çim saha, havuz, eğlence-konaklama alanları ile futbol, basketbol, tenis sahaları bulunacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Serik’te dev proje haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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