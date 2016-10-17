 ‘Penaltı’ isyanı!.. – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    ‘Penaltı’ isyanı!..

    ‘Penaltı’ isyanı!..
    Maçın 14. dakikasında ceza sahasında Omeruo'nun müdahalesiyle yerde kalan Emenike, penaltı bekledi. Ancak hakem Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi. Ama Fenerbahçeliler'in itirazları sonuç vermedi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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