‘Penaltı’ isyanı!..
Maçın 14. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında Omeruo'nun müdahalesiyle yerde kalan Emenike, penaltı bekledi. Ancak hakem Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi. Ama Fenerbahçeliler'in itirazları sonuç vermedi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
‘Penaltı’ isyanı!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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