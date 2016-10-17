"Ne yaptığı umurumda değil"

Emmanuel Emenike'nin duygusal bir yapıya sahip olduğu futbolseverlerin bildiği bir konu. Gol atamadığı dönemlerde oyuna küsen, zaman zaman takım arkadaşlarıyla sorun yaşayan Emenike, 2014-2015 sezonunda oynanan Beşiktaş maçında seyircilerin protestosu karşısında formasını çıkarıp sahayı terk etmişti. Bu olay, Emenike'nin Fenerbahçe'deki ikinci döneminin bitişinin sinyalini vermişti. Nijeryalı forvet, sezon sonu ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e bir yıllığına kiralanmış, daha sonra da İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a kiralık olarak gitmişti. Kısa süren West Ham macerasından sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Emenike, Sarı-lacivertli formayla sezona iyi başladı. 3'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, 2'si lig ve biri UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 gol kaydeden Nijeryalı futbolcunun dünkü Aytemiz Alanyaspor maçına kadar keyfi yerindeydi.

MAÇA SERT BAŞLADI

Emenike, Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışında kalabilirdi. Rakibi ile kale ağzındaki pozisyon arayışında dirsek atmış ancak bu hareket hakem tarafından kartla değerlendirilmemişti. Daha sonraki sert ikili mücadeleler, faule maruz kaldığı pozisyonlar Nijeryalı oyuncunun sinirlerini gerdi.

DEĞİŞİKLİK TABELASINDA FORMA NUMARASINI GÖRÜNCE...

İyi oynadığını düşündüğü ve takımın gole ihtiyacı olduğu dakikalarda değişiklik tabelasında kendi forma numarasını gören Emenike bunu kabullenemedi. Skor 1-1'e gelmişti ve forvetin oyundan çıkarılmasını yadırgamıştı. 64. dakikada oyundan çıkarken önce elindeki bandajı yere attı. Sonra ağır adımlarla sahayı terk etti. Kenarda bekleyen takım arkadaşı Aatıf'ın elini sıkmadı. Bu davranışı saygısızlık olarak yorumlandı. Yerine giren Aatıff ise takımdaki en samimi olduğu kişilerin başında geliyor.

Emenike'nin tavrı Aatıf için değildi ancak takım arkadaşı oyuna girerken başarılar dilemeliydi diye görüş hakimdi. Emenike'nin takımda en yakın olduğu ve Samandıra'da en çok vakit geçirdiği arkadaşları Sow ve Aatıf. Oyundan çıkarken takım arkadaşı ve hocasına yaptığı saygısızlık geçmişteki Beşiktaş derbisini akıllara getirdi. Emenike'nin bundan sonraki maçlarda kaçıracağı bariz gol şansları , bu sezon başından beri kendisini destekleyen taraftarın da tepkisini çekecektir. Yönetimin ise bu konuda Emenike'ye herhangi bir ceza vermeyi düşünmediği öğrenildi. Herhangi bir disiplin kusuru bulunmadığı belirtilirken, maçın sonunda bu konu sorulan Advocaat ise "Emenike'nin ne yaptığını çok umursamıyorum" demişti.

"EMENİKE'NİN YAPTIĞI UMURUMDA DEĞİL"

Emenike oyundan çıkarken takım arkadaşı Aatıf'ın elini sıkmaması konusundaki soruya karşılık Advocaat şu cevabı verdi: "Emenike'nin ne yaptığını çok umursamıyorum. Oyundan çıktığı için sinirlendi. Açıkçası ne yaptığı umurumda değil."





OYSA HERŞEY ÇOK GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Emmanuel Emenike çocuklar gibi şendi. Hafta boyunca neşeli çalışmalar yaptı, şakalaşmaları ise gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike yaptığı şakalar ve esprilerle adeta Sarı-lacivertli ekibin neşe kaynağı olmuştu. Samandıra Can Bartu Tesislerinde yeni takım otobüsünün tanıtıldığı lansmana Fenerbahçeli ekip tam takım olarak katılırken, Emenike tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yapılan konuşmalar sırasında en arka sırada kendine yer bulan Nijeryalı futbolcu, yaptığı şakalarla arkadaşlarını güldürmüştü. Moussa Sow ile muziplikler peşinde koşan Emenike, ağaçtan kopardığı yapraklar ile arkadaşlarına şakalar yapmıştı.