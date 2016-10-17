 Ne Marsilya’sı! – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ne ’sı!

    Ne Marsilya’sı!
    F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Vitor Pereira için son olarak ortaya atılan iddiası da doğru çıkmadı. Portekizli hocanın menajeri Christophe Henrotay yaptığı açıklamada, "Vitor, Marsilya ile iletişime geçmedi" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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