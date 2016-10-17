Motoru yakarsınız!
F.Bahçe set oyununa alışmış... Bu takımdan hızlı futbol beklersen motoru yakarsın.
Fenerbahçe puan olarak kayıp ama oyun olarak da maçı kazanmayı hak etmedi zaten.
Rakip çok yeni bir takım olan Alanyaspor. Son paslarda iyi işler yapsalar galip bile gelebilirlerdi.
Çok fazla pozisyon vermediler Fenerbahçe'ye.... Alanya takımının, Fenerbahçe deplasmanında puan alması için ayağına kramp girmeli, ama girmemiştir. 5 tane pozisyonu yok Fenerbahçe'nin... Oyuncular "Amma rahat deplasman oldu ha" demiştir Alanya otobüsünde...
Benim gördüğüm en kötü Fenerbahçe maçlarından bir tanesiydi.
Ne oynadığı belli değil... Normalde altı boş bir cümledir bu ama burada altı dolu. Van Persie'yle Batalla'yı, Sosa'yı kıyaslamak mümkün değil. Forvet arkası falan değil o...
O bölgeye ikinci yarı giren Aatif ve Stoch'u alıyorsunuz. Hiçbiri gerçek forvet arkası değil.
Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Vitor Pereira... Hepsi kamp dönemi esnasında ayrıldı. Yeni hocalar geldi. Antrenörün elinde böyle bir kart var, "Bu takımı ben kurmadım" diyor yeri geldiğinde ama takımının ligde gol yemediği maç da yok. Gaziantepspor maçını son anda kazandı. Kayseri maçında 3 tane yiyerek ancak 90+5'te beraberliği kurtardı. Konya'ya da mağlup oldu. Gol yemediği maç yok, böyle bir takım şampiyon olur mu?
ARABANIN KAPASİTESİ BELLİ
Beşiktaş ve Galatasaray Kadıköy'e gelecek ama bu gidişle daha 25. haftada yaşayabileceği şeyleri 7. haftada yaşıyor. Taktik yok, organizasyon yok. Bir format değişikliğine gittiler, hızlı oynamaya çalışıyor.
Fakat bu oyun hızlı ve dripling yapan oyuncularla olur.
Bir araba düşünün; arabanın kapasitesi belli. Siz bu arabayı zorlarsanız motoru yakarsınız. Fenerbahçe takımı set oynamaya alışmış...
Bu oyunculardan hızlı oyun beklersen top kaybı yaparsın. Bu oyun, benden basketbolda smaç yapmamı beklemek gibi bir şey...
Uçan-kaçan Van Persie diye pazarlanıyor bir haftadır, ne uçtuğu var ne kaçtığı...
Emenike; 64'te kenara geliyor, maçı izlemek için kulübede bile oturmuyor. Oynamayan kapris yapıyor, çıkan kapris yapıyor.
Görünen o ki; Fenerbahçe, basketbol takımıyla sezonu götürecek.
SEYİRCİ GELMEZ!
Fenerbahçe devre arasına kendini nasıl atacak? Bir çözüm gözüküyor mu? Taraftar da cevabı biliyor, bu maç basketbol maçı olsa dolardı ağzına kadar... Taraftar Aatif'i ıslıklıyor.
Neden, yönetime tepki... "Sivas'tan adam aldınız" diyor. Üst düzey oyuncu bekliyor.
İlk defa çıkanı yuhalıyorlar. Bundan sonra derbiler dışında seyirci gelmez.
Seyirci futbola gelir, başarıya gelir.
Galatasaray-Trabzon maçında 50 bin kişi olur. Beşiktaş-Antalya maçı da 40 bin yapar. Artık seyirci başarı istiyor.
Rakip çok yeni bir takım olan Alanyaspor. Son paslarda iyi işler yapsalar galip bile gelebilirlerdi.
Çok fazla pozisyon vermediler Fenerbahçe'ye.... Alanya takımının, Fenerbahçe deplasmanında puan alması için ayağına kramp girmeli, ama girmemiştir. 5 tane pozisyonu yok Fenerbahçe'nin... Oyuncular "Amma rahat deplasman oldu ha" demiştir Alanya otobüsünde...
Benim gördüğüm en kötü Fenerbahçe maçlarından bir tanesiydi.
Ne oynadığı belli değil... Normalde altı boş bir cümledir bu ama burada altı dolu. Van Persie'yle Batalla'yı, Sosa'yı kıyaslamak mümkün değil. Forvet arkası falan değil o...
O bölgeye ikinci yarı giren Aatif ve Stoch'u alıyorsunuz. Hiçbiri gerçek forvet arkası değil.
Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Vitor Pereira... Hepsi kamp dönemi esnasında ayrıldı. Yeni hocalar geldi. Antrenörün elinde böyle bir kart var, "Bu takımı ben kurmadım" diyor yeri geldiğinde ama takımının ligde gol yemediği maç da yok. Gaziantepspor maçını son anda kazandı. Kayseri maçında 3 tane yiyerek ancak 90+5'te beraberliği kurtardı. Konya'ya da mağlup oldu. Gol yemediği maç yok, böyle bir takım şampiyon olur mu?
ARABANIN KAPASİTESİ BELLİ
Beşiktaş ve Galatasaray Kadıköy'e gelecek ama bu gidişle daha 25. haftada yaşayabileceği şeyleri 7. haftada yaşıyor. Taktik yok, organizasyon yok. Bir format değişikliğine gittiler, hızlı oynamaya çalışıyor.
Fakat bu oyun hızlı ve dripling yapan oyuncularla olur.
Bir araba düşünün; arabanın kapasitesi belli. Siz bu arabayı zorlarsanız motoru yakarsınız. Fenerbahçe takımı set oynamaya alışmış...
Bu oyunculardan hızlı oyun beklersen top kaybı yaparsın. Bu oyun, benden basketbolda smaç yapmamı beklemek gibi bir şey...
Uçan-kaçan Van Persie diye pazarlanıyor bir haftadır, ne uçtuğu var ne kaçtığı...
Emenike; 64'te kenara geliyor, maçı izlemek için kulübede bile oturmuyor. Oynamayan kapris yapıyor, çıkan kapris yapıyor.
Görünen o ki; Fenerbahçe, basketbol takımıyla sezonu götürecek.
SEYİRCİ GELMEZ!
Fenerbahçe devre arasına kendini nasıl atacak? Bir çözüm gözüküyor mu? Taraftar da cevabı biliyor, bu maç basketbol maçı olsa dolardı ağzına kadar... Taraftar Aatif'i ıslıklıyor.
Neden, yönetime tepki... "Sivas'tan adam aldınız" diyor. Üst düzey oyuncu bekliyor.
İlk defa çıkanı yuhalıyorlar. Bundan sonra derbiler dışında seyirci gelmez.
Seyirci futbola gelir, başarıya gelir.
Galatasaray-Trabzon maçında 50 bin kişi olur. Beşiktaş-Antalya maçı da 40 bin yapar. Artık seyirci başarı istiyor.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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