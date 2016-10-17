Manchester United hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 20 Ekim Perşembe günü İngiltere'nin Manchester United takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışması yaparak başladıkların antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, Manchester United maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:10
- Advocaat rest çekti
Toplam 24
Yorum
/*/ volkan demirelde ısrar edersen sonun bu olur hoca.
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 138
Yorum
er ryan volkan demirel takımın apoletli paşası..garibanları ezin siz..
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Ertan Beşiktaşımıza bu maçta ve diğer maçlarda başarılar diliyorum Herkese saygılarımı sunuyorum.
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