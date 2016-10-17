Manchester United hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışması yaparak başladıkların antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Manchester United maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.