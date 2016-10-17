 Manchester United hazırlıkları başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Manchester United hazırlıkları başladı

    Manchester United hazırlıkları başladı

    Toto Süper Lig'de Aytemiz 'la 1-1 berabere kalan , Avrupa Ligi A Grubu'nda 20 Ekim Perşembe günü İngiltere'nin Manchester United takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda, Aytemiz maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışması yaparak başladıkların antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

    Sarı-lacivertliler, Manchester United maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:10
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