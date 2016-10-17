 Korneri var golü yok – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Korneri var golü yok

    Korneri var golü yok

    İdmanlarda formu övülen , Alanya karşısında ‘hayalet’ gibiydi. Goller atması, tribünleri coşturması beklenen Hollandalı yıldız sadece korner ve duran topları kullandı.

    'ye büyük umutlarla alınan Robin van Persie hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sezon başında takımın başında Vitor Pereira varken birçok idmanı kaçıran Hollandalı yıldız bu alışkanlığını Dick Advocaat yönetiminde de bir süre sürdürmüştü.

    Ancak son dönemde ödül almak için İngiltere'ye gittiği gün dışında idman kaçırmayan RVP'nin eski güzel günlerinden pasajlar sunacağını bekleyenler yine yanıldı. "İdmanların yıldızı" olan Hollandalı, Alanya karşısında tel tel döküldü.

    10 numara pozisyonunda oynayan rakip kale önünde hiç etkili olamadı. Kendi görevi olmayan kornerleri ve duran topları kullanması yadırgandı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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