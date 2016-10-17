Korneri var golü yok
İdmanlarda formu övülen Van Persie, Alanya karşısında ‘hayalet’ gibiydi. Goller atması, tribünleri coşturması beklenen Hollandalı yıldız sadece korner ve duran topları kullandı.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan Robin van Persie hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sezon başında takımın başında Vitor Pereira varken birçok idmanı kaçıran Hollandalı yıldız bu alışkanlığını Dick Advocaat yönetiminde de bir süre sürdürmüştü.
Ancak son dönemde ödül almak için İngiltere'ye gittiği gün dışında idman kaçırmayan RVP'nin eski güzel günlerinden pasajlar sunacağını bekleyenler yine yanıldı. "İdmanların yıldızı" olan Hollandalı, Alanya karşısında tel tel döküldü.
10 numara pozisyonunda oynayan Van Persie rakip kale önünde hiç etkili olamadı. Kendi görevi olmayan kornerleri ve duran topları kullanması yadırgandı.
Ancak son dönemde ödül almak için İngiltere'ye gittiği gün dışında idman kaçırmayan RVP'nin eski güzel günlerinden pasajlar sunacağını bekleyenler yine yanıldı. "İdmanların yıldızı" olan Hollandalı, Alanya karşısında tel tel döküldü.
10 numara pozisyonunda oynayan Van Persie rakip kale önünde hiç etkili olamadı. Kendi görevi olmayan kornerleri ve duran topları kullanması yadırgandı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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