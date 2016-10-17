Kadıköy'de istifa sesleri
F.Bahçe’de taraftarlar maç sonu bölündü. Bir grup ‘Yönetim istifa’ diye bağırırken, bazı taraftarlar ise tepki gösterip, takımı tribüne çağırdı. İki grup arasında gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Ülker Stadı'nın tribünlerinde 'istifa' sesleri yükseldi. Süper Lig'in 7'nci haftasında 5'inci kez puan kaybı (Toplamda 12 puan kaybetti) yaşayan takımlarına tepki gösteren bazı Fenerbahçeli taraftarlar, hakemin bitiş düdüğünün ardından önce sarı-lacivertli futbolcuları ıslıklayıp, yuhaladı, ardından ise 'Yönetim istifa' şeklinde tezahüratta bulundu. Bu taraftarlar, konuk Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları alkışladı. Tribünde yer alan yönetimi destekleyen taraftarlar ise 'istifa' tezahüratı yapanlara tepki gösterdi. Bu grup 'istifa' seslerini bastırmak için takımı tribüne çağırarak destek verdi.
ÜLKER STADI YİNE DOLMADI
'İstifa' isteyenler ile yönetime destek verenler arasında kısa süreli kargaşa yaşandı. Öte yandan karşılaşmayı 18 bin 903 biletli taraftar takip etti. Ülker Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü yine boş kaldı. Maç boyunca takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon Kadıköy'deki 4'üncü lig maçında 3'üncü kez galibiyet göremeden ayrıldı
ÖFKE, HÜZÜN VE TEPKİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, kötü futbol ve kaçan 2 puan sonrası tribünde çöküp, kaldı. Öfkeli bazı taraftarlar yönetimin yer aldığı tribüne yürümek istedi. Güvenlik görevlileri araya girdi.
ÜLKER STADI YİNE DOLMADI
'İstifa' isteyenler ile yönetime destek verenler arasında kısa süreli kargaşa yaşandı. Öte yandan karşılaşmayı 18 bin 903 biletli taraftar takip etti. Ülker Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü yine boş kaldı. Maç boyunca takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon Kadıköy'deki 4'üncü lig maçında 3'üncü kez galibiyet göremeden ayrıldı
ÖFKE, HÜZÜN VE TEPKİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, kötü futbol ve kaçan 2 puan sonrası tribünde çöküp, kaldı. Öfkeli bazı taraftarlar yönetimin yer aldığı tribüne yürümek istedi. Güvenlik görevlileri araya girdi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Kadıköy'de istifa sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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