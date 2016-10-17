İstanbul hüsranı
Kanarya’nın ‘fikstür avantajı’ uçtu gitti... İlk 7 haftanın 6’sında İstanbul’un dışına çıkmayan F.Bahçe bu dönemde zirvenin çok gerisinde kaldı.
Sezon öncesi fikstür çekildiğinde sarı-lacivertlilerin avantajı göze çarpmıştı. Kanarya ilk 7 haftanın 6'sında İstanbul dışına çıkmayacaktı. Tek deplasmanı Osmanlı olacaktı. Avantaj denilen fikstür F.Bahçe için tam anlamıyla hüsrana dönüştü. Dick Advocaat ve öğrencileri İstanbul sınırları içinde oynadığı 6 maçta 10 puan yitirdi. Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'e yenilen F.Bahçe evinde sadece G.Antep'i devirirken, Bursaspor'a boyun eğdi. Kadıköy'de Kayserispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
FİKSTÜRÜ ŞİMDİ İYİCE ZORA DÖNDÜ
Kanarya, önemli şans kaybettiği ligin ilk bölümünün ardından şimdi kritik randevulara çıkacak. Sarı-lacivertliler haftaya Konya'ya giderken ardından ligin dişli ekiplerinden Karabükspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'ye çelme takmasıyla bilinen Akhisar Belediyespor deplasmanının ardından sahasında Jan Olde Riekerink yönetiminde toparlanan Galatasaray'ı ağırlayacak. Kısaca "Kolay" görülen mücadelelerde ağır kayıplar yaşayan Fenerbahçe şimdi zorlu bir viraja giriyor.
26 İSABETTEN 9 GOL YEDİ
Üç puanlı sistemde 7. haftalar itibariyle 3. kez 10 puanın altında kalan F.Bahçe, ligde Kayseri ile birlikte gol yemeden maç bitiremeyen iki takımdan biri. 7 maçta kalesine gelen 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu da şutların yüzde 35'i.
FİKSTÜRÜ ŞİMDİ İYİCE ZORA DÖNDÜ
Kanarya, önemli şans kaybettiği ligin ilk bölümünün ardından şimdi kritik randevulara çıkacak. Sarı-lacivertliler haftaya Konya'ya giderken ardından ligin dişli ekiplerinden Karabükspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'ye çelme takmasıyla bilinen Akhisar Belediyespor deplasmanının ardından sahasında Jan Olde Riekerink yönetiminde toparlanan Galatasaray'ı ağırlayacak. Kısaca "Kolay" görülen mücadelelerde ağır kayıplar yaşayan Fenerbahçe şimdi zorlu bir viraja giriyor.
26 İSABETTEN 9 GOL YEDİ
Üç puanlı sistemde 7. haftalar itibariyle 3. kez 10 puanın altında kalan F.Bahçe, ligde Kayseri ile birlikte gol yemeden maç bitiremeyen iki takımdan biri. 7 maçta kalesine gelen 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu da şutların yüzde 35'i.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
İstanbul hüsranı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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