 İstanbul hüsranı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    İstanbul hüsranı

    İstanbul hüsranı

    Kanarya’nın ‘fikstür avantajı’ uçtu gitti... İlk 7 haftanın 6’sında İstanbul’un dışına çıkmayan F.Bahçe bu dönemde zirvenin çok gerisinde kaldı.

    Sezon öncesi fikstür çekildiğinde sarı-lacivertlilerin avantajı göze çarpmıştı. Kanarya ilk 7 haftanın 6'sında İstanbul dışına çıkmayacaktı. Tek deplasmanı Osmanlı olacaktı. Avantaj denilen fikstür F.Bahçe için tam anlamıyla hüsrana dönüştü. Dick Advocaat ve öğrencileri İstanbul sınırları içinde oynadığı 6 maçta 10 puan yitirdi. Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'e yenilen F.Bahçe evinde sadece G.Antep'i devirirken, 'a boyun eğdi. Kadıköy'de Kayserispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

    FİKSTÜRÜ ŞİMDİ İYİCE ZORA DÖNDÜ
    Kanarya, önemli şans kaybettiği ligin ilk bölümünün ardından şimdi kritik randevulara çıkacak. Sarı-lacivertliler haftaya Konya'ya giderken ardından ligin dişli ekiplerinden Karabükspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'ye çelme takmasıyla bilinen deplasmanının ardından sahasında Jan Olde Riekerink yönetiminde toparlanan Galatasaray'ı ağırlayacak. Kısaca "Kolay" görülen mücadelelerde ağır kayıplar yaşayan Fenerbahçe şimdi zorlu bir viraja giriyor.

    26 İSABETTEN 9 GOL YEDİ
    Üç puanlı sistemde 7. haftalar itibariyle 3. kez 10 puanın altında kalan F.Bahçe, ligde Kayseri ile birlikte gol yemeden maç bitiremeyen iki takımdan biri. 7 maçta kalesine gelen 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu da şutların yüzde 35'i.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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