 ‘Hakem why lannn’ – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Hakem why lannn’

    ‘Hakem why lannn’
    F.Bahçe'nin sağ beki Gregory van der Wiel'in sevgilisi , hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterenler arasındaydı. Bertram, Twitter hesabından "Hakem why lan" (Hakem neden ulan) yazarak Ulusoy'un yönetimini eleştirdi.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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