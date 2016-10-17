Gündüz keyfi yoktu
Kanarya, 9 ay sonra ligde gündüz maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda son gündüz karşılaşmasını geçen sezon 19. hafta Rize'ye karşı oynamıştı. O gün 2-1 kazanan Fenerbahçe dün ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
26 İSABETTEN 9 GOL YEDİ
ÜÇ puanlı sistemde 7. haftalar itibariyle 3. kez 10 puanın altında kalan F.Bahçe, ligde Kayseri ile birlikte gol yemeden maç bitiremeyen iki takımdan biri. 7 maçta kalesine gelen 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu da şutların yüzde 35'i.
26 İSABETTEN 9 GOL YEDİ
ÜÇ puanlı sistemde 7. haftalar itibariyle 3. kez 10 puanın altında kalan F.Bahçe, ligde Kayseri ile birlikte gol yemeden maç bitiremeyen iki takımdan biri. 7 maçta kalesine gelen 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu da şutların yüzde 35'i.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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