 Gündüz keyfi yoktu – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gündüz keyfi yoktu

    Gündüz keyfi yoktu
    Kanarya, 9 ay sonra ligde gündüz maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda son gündüz karşılaşmasını geçen sezon 19. hafta Rize'ye karşı oynamıştı. O gün 2-1 kazanan dün ise ile 1-1 berabere kaldı.

    26 İSABETTEN 9 GOL YEDİ
    ÜÇ puanlı sistemde 7. haftalar itibariyle 3. kez 10 puanın altında kalan F.Bahçe, ligde Kayseri ile birlikte gol yemeden maç bitiremeyen iki takımdan biri. 7 maçta kalesine gelen 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu da şutların yüzde 35'i.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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