Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Fenebahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem daha önce Fenerbahçe'nin kendi evinde Molde'ye 3-1 yenildiği maçı yönetmişti.
Sarı-lacivertliler, Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği maçı kazanarak deja vu yaşamak istemiyor.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:42
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Cenk Bir maçtan sonra şu yönetim kurulu (hiç kimler katılmış açıklanmaz) gene olağanüstü toplansa ve deseki : biz bu işi beceremedik çok sevdiğimiz Fenerbahçemizin başarısı için gerekli kan değişikliğini yapmak,gençlerin önünü açıp modern bir kulüp haline getirmek adına başkan dahil istifa ediyor ve en kısa sürede yeniden aday olmayacağımız bir Olağanüstü Genel Kurulu topluyoruz. Nasıl kulağa hoş geliyor dimi :)
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