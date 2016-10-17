 Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    'deja vu' yaşamak istemiyor

    Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor

    Fenebahçe, Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem daha önce 'nin kendi evinde Molde'ye 3-1 yenildiği maçı yönetmişti.

    Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester United ile perşembe akşamı karşılaşacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem, 'nin 2015-2016 sezonunda kendi evinde oynadığı Molde maçını yönetmişti. Sarı-lacivertliler o karşılaşmada sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Fransız hakem maç sırasında 3 kez sarı ve 1 kez de kırmızı kartına başvurmuştu.

    Sarı-lacivertliler, Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği maçı kazanarak deja vu yaşamak istemiyor.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:42
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