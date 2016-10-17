‘F.Bahçe çok yaşat’
Türk Kızılayı ile F.Bahçe, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için örnek bir projeye imza atacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, 29 Ekim'de, İstanbul'un 12 noktasında eş zamanlı olarak kan bağışında bulunacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
‘F.Bahçe çok yaşat’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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