 ‘F.Bahçe çok yaşat’ – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘F.Bahçe çok yaşat’

    ‘F.Bahçe çok yaşat’
    Türk Kızılayı ile F.Bahçe, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için örnek bir projeye imza atacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, 29 Ekim'de, İstanbul'un 12 noktasında eş zamanlı olarak kan bağışında bulunacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘F.Bahçe çok yaşat’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.