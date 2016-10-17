 F.Bahçe 8 çiziyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe 8 çiziyor

    F.Bahçe 8 çiziyor

    Ligin yeni ekibi karşısında öne geçmesine rağmen beraberlikle yetinen Kanarya, şampiyonluk yarışında ağır bir darbe daha yedi; Manchester United maçı öncesi moraller iyice sıfıra indi

    , şampiyonluk yarışından her hafta biraz daha uzaklaşıyor... Sarı-lacivertliler, sahasında ligin yeni takımı Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 beraber kalıp 2 puan daha kaybetti ve kan kaybını sürdürdü. Yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı mücadelede Mehmet Topal'ın 36. dakikada attığı golle golüyle öne geçen Kanarya, 59'da Daniel Candeias'ın golüne engel olamayınca 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

    ISAAC SACKEY 86'DA ATILDI
    , bu sonuçla 17'şer puanla zirveyi paylaşan Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Tarihinde ile ilk kez karşılaştığı F.Bahçe'den Kadıköy'de puan almayı başaran Alanyaspor'da Isaac Sackey 86. dakikada çift sarı karttan oyundan atıldı. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Avrupa Ligi grup 3. maçında Old Trafford'da Manchester United'la oynayacağı karşılaşması öncesi olarak hiç umut vermezken, moraller ise dip yaptı.

    5 EKSİK, 4 DEĞİŞİKLİK
    'de sakatlıkları devam eden , Ozan, Sow, Salih ve Fernandao dünkü mücadelede forma giyemedi. Advocaat, Osmanlıspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaptı. Şener, İsmail, Ozan ve Sow'un yerine Van der Wiel, Hasan Ali, Alper ve Van Persie'yi oynattı. Van Persie, bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Aatıf ise sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez bir lig mücadelesinde görev aldı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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