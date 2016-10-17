FB TV'de tepki çeken yorum
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası FB TV'de teselli konuşması yapan sarı-lacivertli bir taraftarın kullandığı ifadeler dikkat çekti.
FB TV'de Alanyaspor maçı sonrası yapılan yorumlar ses getirdi. İşte o konuşma:
"BİZİM ISITMALI STADIMIZ VAR"
"Burada böyle bir cenaze havası oluştu ama sevinmek için çok fazla sebebimiz var. İlla galip gelmek şart değil. Isıtmalı bir stadımız var. İçinde stüdyosu olan yayın yapabildiğimiz stad var. Basketbol takımımız var. Buraya harabe halinde gelenler ayıp bu yaptığımız."
VİDEO | FB TV'DE ALANYA MAÇI SONRASI TEPKİ ÇEKEN YORUM
"BİZİM ISITMALI STADIMIZ VAR"
"Burada böyle bir cenaze havası oluştu ama sevinmek için çok fazla sebebimiz var. İlla galip gelmek şart değil. Isıtmalı bir stadımız var. İçinde stüdyosu olan yayın yapabildiğimiz stad var. Basketbol takımımız var. Buraya harabe halinde gelenler ayıp bu yaptığımız."
VİDEO | FB TV'DE ALANYA MAÇI SONRASI TEPKİ ÇEKEN YORUM
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
FB TV'de tepki çeken yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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