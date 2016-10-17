 FB TV'de tepki çeken yorum – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    FB TV'de tepki çeken yorum

    FB TV'de tepki çeken yorum

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası FB TV'de teselli konuşması yapan sarı-lacivertli bir taraftarın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

    FB TV'de maçı sonrası yapılan yorumlar ses getirdi. İşte o konuşma:

    "BİZİM ISITMALI STADIMIZ VAR"

    "Burada böyle bir cenaze havası oluştu ama sevinmek için çok fazla sebebimiz var. İlla galip gelmek şart değil. Isıtmalı bir stadımız var. İçinde stüdyosu olan yayın yapabildiğimiz stad var. Basketbol takımımız var. Buraya harabe halinde gelenler ayıp bu yaptığımız."

    VİDEO | FB TV'DE ALANYA MAÇI SONRASI TEPKİ ÇEKEN YORUM

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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