 Emenike’den dirsek – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Emenike’den dirsek

    Emenike’den dirsek
    F.Bahçeli Emmanuel Emenike, 2. dakikada ise Omeruo'ya dirsek attı. Hakem Alper Ulusoy, bu pozisyonda faulü verdi ancak kart göstermedi. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, Emenike'ye kırmızı kart bekledi.



    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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