Emenike’den dirsek
F.Bahçeli Emmanuel Emenike, 2. dakikada ise Omeruo'ya dirsek attı. Hakem Alper Ulusoy, bu pozisyonda faulü verdi ancak kart göstermedi. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, Emenike'ye kırmızı kart bekledi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Emenike’den dirsek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.