‘At şu golü artık Şen!’
Kanarya'nın gol kaçırma rekortmeni (12) Volkan Şen, dün yine saç-baş yoldurdu.
45. dakikada çalımlarla getirip vurduğu şut, auta gitti. Yüzde yüzlük pozisyonu heba eden milli futbolcu, 81'de ise kale sahasında müsait pozisyonda kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince, Fenerbahçe bir golden ve belki de galibiyetten oldu. Şen, zinciri bir türlü kıramazken, tribünlerden "At şu golü artık!" tepkileri yükseldi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
‘At şu golü artık Şen!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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