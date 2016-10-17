 ‘At şu golü artık Şen!’ – Fotomaç – 17 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘At şu golü artık Şen!’

    ‘At şu golü artık Şen!’

    Kanarya'nın gol kaçırma rekortmeni (12) , dün yine saç-baş yoldurdu.

    45. dakikada çalımlarla getirip vurduğu şut, auta gitti. Yüzde yüzlük pozisyonu heba eden milli futbolcu, 81'de ise kale sahasında müsait pozisyonda kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince, bir golden ve belki de galibiyetten oldu. Şen, zinciri bir türlü kıramazken, tribünlerden "At şu golü artık!" tepkileri yükseldi.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘At şu golü artık Şen!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.