Advocaat rest çekti
F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat maç sonrası şok açıklamalar yaptı: “Arada Hollanda’ya gitmeye devam edeceğim. Kontratımda yazılı olmasa gitme izni vermezlerdi. Yine aynısını yapacağım. Hastane randevularım vardı. Kulübümüz daha iyisini bulabilirse yarın getirebilir”
Hollandalı hoca, "Hayal kırıklığına uğratacak bir skor. Neyin yanlış olduğunu bulmalısınız. Bu konuyla ilgili fikirlerim var ama bunu içeride konuşmak doğru olur. Böyle devam edemez" dedi. Van Persie ile ilgili Hollandalı teknik adam, "Takım halinde berabere kaldık. İlk yarıda iyiydik. İkinci gol gelmedi. Rakip kontratak arıyordu. Gerçek bir kontratak golüyle beraberliği sağladılar. Yediğimiz golde de birileri uyuyordu. Çok ucuz bir gol yedik" diye konuştu.
EMENİKE UMURUMDA DEĞİL
M. United maç ile ilgili görüşleri sorulan Advocaat, "Şu anda Manchester United maçını konuşacak bir modda değilim" dedi. Advocaat basın toplantısında ise olay bir açıklama yaptı: "Bazı oyuncularımın gelişebileceğini, bazılarının ise gelişemeyeceğini düşünüyorum. Bazen öyle bir noktadasındır ki, Real Madrid için iyisindir ancak F.Bahçe için iyi değilsindir. Aralarda Hollanda'ya gitmeye devam edeceğim. Kontratımda yazılı olmasa gitme izni vermezlerdi. Yine aynısını yapacağım. Daha önceden ayarlanmış bazı hastane randevularım vardı. Kulübümüz daha iyisini bulabilirse, bunu yarın yapıp onunla devam edebilirler." Emenike'nin oyundan çıkarken Aatif'in elini sıkmaması ile ilgili Advocaat şöyle dedi: "Ne yaptığı umurumda bile değil."
EMENİKE UMURUMDA DEĞİL
M. United maç ile ilgili görüşleri sorulan Advocaat, "Şu anda Manchester United maçını konuşacak bir modda değilim" dedi. Advocaat basın toplantısında ise olay bir açıklama yaptı: "Bazı oyuncularımın gelişebileceğini, bazılarının ise gelişemeyeceğini düşünüyorum. Bazen öyle bir noktadasındır ki, Real Madrid için iyisindir ancak F.Bahçe için iyi değilsindir. Aralarda Hollanda'ya gitmeye devam edeceğim. Kontratımda yazılı olmasa gitme izni vermezlerdi. Yine aynısını yapacağım. Daha önceden ayarlanmış bazı hastane randevularım vardı. Kulübümüz daha iyisini bulabilirse, bunu yarın yapıp onunla devam edebilirler." Emenike'nin oyundan çıkarken Aatif'in elini sıkmaması ile ilgili Advocaat şöyle dedi: "Ne yaptığı umurumda bile değil."
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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