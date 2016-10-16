Kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncular ve biz kendimizi geliştirmeliyiz, daha iyi olmalıyız" diyen Hollandalı teknik adam; "Hala oyuncularıma inanıyorum. Kendilerini geliştirebilecek oyuncular var. Real Madrid'te oynayabilecek oyuncu da var, Fenerbahçe'de oynamaya hazır olmayan oyuncular da var. Ben Yönetimi suçlayamam... Yönetim benden iyisini bulacaksa hemen yarın bunu yapabilirler, ben kendim için değil kulüp için buradayım. Bu kadar basit. Mili takım aralarında takımın yarısından çoğu burada kalmıyor, benim de durmamın bir anlamı yok. Sözleşmemde böyle bir madde olmasa bana izin vermezler. Bunu daha önceki kulüplerimde de yaptım, yine yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

FORVETİN GOL SIKINTISI

Hücum oyuncularından daha fazla gol beklemenin doğal olduğunu belirten Advocaat; "Bunu bugüne kadar sadece Emenike sağladı. Orta saha oyuncularının katkısının yanı sıra en uçta oynayanlar da atmalı. ilk yarı iyiydik, pozisyonlar bulduk ama bunları skora yansıtmalıydık. onlar kontratak bekledi, tek tük ataklar yaptı. Oyuncular ve biz kendimizi geliştirmeliyiz" dedi.

TRANSFERLER DOĞRU YAPILDI MI ?

Advocaat, "Kadro mühendisliği doğru yapılmış mı ?" sorusuna, "Cevap vermek istemiyorum, bunu yönetim ile konuşmayı doğru buluyorum" yanıtını verdi.

TAKIM SAHADA İYİYDİ

Takımın çalışma isteğinin çok iyi olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Sahada Gözleri kapalı varını yoğunu ortaya koymaya çalıştılar. Bu akşam bunu gördüm. Van Persie'nin iyi giden süreçte durumunu test etme şansı da yakaladık. Tüm oyunculara inanıyorum" dedi.

EMENİKE'NİN YAPTIĞI UMURUMDA DEĞİL

Emenike oyundan çıkarken takım arkadaşı Aatıf'ın elini sıkmaması konusundaki soruya karşılık ise Advocaat şu cevabı verdi: "Emenike'nin ne yaptığını çok umursamıyorum. Oyundan çıktığı için sinirlendi. Açıkçası ne yaptığı umurumda değil."