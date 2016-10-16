 Ve Robin 11’de – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Ve Robin 11’de

    Ve Robin 11’de

    Milli arada kondisyon eksiğini gideren Hollandalı yıldız, ligde bu sezon ilk kez 11’de çıkacak... Van Persie’nin 35 maçta 17 golü var

    Sakatlığını atlatan Robin van Persie, maçıyla ilk 11'e dönüyor. Lige verilen milli maç arasında fizik kondisyonunu yüzde 100 seviyeye getiren Hollandalı oyuncu, Emenike ile birlikte bu akşam hücum hattında yer alacak. Bugüne kadar sarı-lacivertli formayı 35 maçta giyen Van Persie, 17 gol atarken 4 de asist gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, toplam 95 şut çekip 42 isabet sağlarken yüzde 44 başarı oranı yakaladı. Van Persie son iki sezonda Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu (6 gol) konumunda.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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