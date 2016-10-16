U15’ler Sarıyer’e gol yağdırdı: 5-0

Akademi takımlarının bu haftaki rakibi Sarıyer'di... U15'ler Gelişim Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boğaz ekibini 5-0 mağlup etti. Goller; Serhat (2), Bekir, Umut ve Okan'dan geldi. U14'ler de Sarıyer'i deplasmanda Furkan ve Ruhan'ın golleriyle geçti: 2-0.