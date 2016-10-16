 U15’ler Sarıyer’e gol yağdırdı: 5-0 – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    U15’ler Sarıyer’e gol yağdırdı: 5-0

    U15’ler Sarıyer’e gol yağdırdı: 5-0
    Akademi takımlarının bu haftaki rakibi Sarıyer'di... U15'ler Gelişim Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boğaz ekibini 5-0 mağlup etti. Goller; Serhat (2), Bekir, Umut ve Okan'dan geldi. U14'ler de Sarıyer'i deplasmanda Furkan ve Ruhan'ın golleriyle geçti: 2-0.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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