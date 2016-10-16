 Stoch’a teklif – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Stoch’a teklif

    Stoch’a teklif

    Kulübeye hapsolan Slovak oyuncuya geçen sezon kiralık oynadığı Al Ain talip. Dubai ekibi 3.5 milyon euro ödemeye hazır

    Dick Advocaat'ın, geldiği ilk dönemde yoğun ilgi gösterdiği Miroslav Stoch, beklentileri karşılayamadı. Menajerinin, bir süredir takım aradığı Slovak oyuncu için geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Al Ain'den teklif getirdiği öğrenildi. Dubai kulübünün, Stoch için 3.5 milyon euro önerdiği ve rakamı peşin ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Son söz ise Advocaat'ın. Hollandalı hoca da onay verirse son dönemde kulübeye hapsolan Stoch, Al Ain'in yolunu tutabilir. 26 yaşındaki yıldız bu sezon forma giydiği 9 maçta 3 gol kaydetti.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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