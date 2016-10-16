 Moussa Sow için son karar bugün – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Moussa Sow için son karar bugün

    Moussa Sow için son karar bugün
    Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönen Moussa Sow'un durumu belirsizliğini koruyor. Deneyimli futbolcu için son karar bugün verilecek. Yapılacak kontrollerde umut ışığı belirirse, 18 kişilik kadroya alınacak. Sow'un oynamama ihtimali dün akşam itibarıyla daha kuvvetliydi...
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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