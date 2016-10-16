 Mehmet Duygun toprağa verildi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Mehmet Duygun toprağa verildi

    Mehmet Duygun toprağa verildi
    'nin eski futbolcusu ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Mehmet Salih Duygun (Makosen) son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Aile Mezarlığı'na defnedildi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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