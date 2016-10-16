 Kazanma zamanı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kazanma zamanı

    Kazanma zamanı

    Süper Lig’de ‘kayıp’ limitini erken dolduran ’de tek hedef 3 puan. Dick Advocaat, “Kazanıp hem zorlu seriye iyi başlayalım hem de Manchester maçı öncesi moral bulalım” dedi.

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 6 haftada ikişer galibiyet, beraberlik, mağlubiyetle 8 puan toplayarak zirvenin uzağında kalan Kanarya'da hedef Alanyaspor'u yenerek çıkışa geçmek. Konuk Akdeniz ekibi ise ligin ilk 6 haftasında elde ettiği 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta, hakem Alper Ulusoy görev yapacak. Sarı- lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlarken, teknik direktör Dick Advocaat öğrencilerine 3 puan emri verdi.

    START İYİ OLSUN
    Hollandalı çalıştırıcının, milli ara sonrası kritik bir döneme girdiklerini belirterek, "Önümüzdeki üst üste zorlu karşılaşmalar var. Kazanırsak bizim için iyi bir start olur. Artık Fenerbahçe gibi oynamalıyız. Taraftarımızın önünde 3 puanı alıp, Manchester United karşısına moralli çıkalım" dediği öğrenildi.

    FENER'DE 4 EKSİK VAR LENS RİSKE EDİLMİYOR
    Sakatlıkları bulunan Jeremain Lens, Ozan Tufan, Fernandao ve Salih, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Milli takımlarda sakatlanan Ozan'ın 2 ay, Salih'in 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Fernandao ile de tam hazır olmadıkları için riske edilmeyecek.

    KUPADA 10-3 YENMİŞTİ
    F.Bahçe ile Aytemiz Alanyaspor, ilk kez bir lig maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez mücadele eden turuncu-yeşilli ekip, daha önce F.Bahçe ile 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası grup maçında karşılaşmış, Alanya'daki maçı sarı-lacivertli takım 10-3 kazanmıştı.

    Emre BOL


    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kazanma zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.