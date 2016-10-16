Kazanma zamanı
Süper Lig’de ‘kayıp’ limitini erken dolduran Fenerbahçe’de tek hedef 3 puan. Dick Advocaat, “Kazanıp hem zorlu seriye iyi başlayalım hem de Manchester maçı öncesi moral bulalım” dedi.
START İYİ OLSUN
Hollandalı çalıştırıcının, milli ara sonrası kritik bir döneme girdiklerini belirterek, "Önümüzdeki üst üste zorlu karşılaşmalar var. Kazanırsak bizim için iyi bir start olur. Artık Fenerbahçe gibi oynamalıyız. Taraftarımızın önünde 3 puanı alıp, Manchester United karşısına moralli çıkalım" dediği öğrenildi.
FENER'DE 4 EKSİK VAR LENS RİSKE EDİLMİYOR
Sakatlıkları bulunan Jeremain Lens, Ozan Tufan, Fernandao ve Salih, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Milli takımlarda sakatlanan Ozan'ın 2 ay, Salih'in 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Fernandao ile Lens de tam hazır olmadıkları için riske edilmeyecek.
KUPADA 10-3 YENMİŞTİ
F.Bahçe ile Aytemiz Alanyaspor, ilk kez bir lig maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez mücadele eden turuncu-yeşilli ekip, daha önce F.Bahçe ile 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası grup maçında karşılaşmış, Alanya'daki maçı sarı-lacivertli takım 10-3 kazanmıştı.
Emre BOL
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:53
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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